'जन नायकन' का पहला शो देखने पहुंचीं तृषा कृष्णन, क्या विजय तोड़ेंगे अपना बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड?
अभिनेत्री तृषा कृष्णन 23 जुलाई को चेन्नई में विजय की बहुचर्चित फिल्म 'जन नायकन' का सुबह 9 बजे वाला पहला शो देखने पहुंचीं। यह फिल्म दुनिया भर में बड़े पैमाने पर रिलीज हुई है।
यह 30 से ज्यादा देशों में 7 से 8 हजार स्क्रीन्स पर लगी है। कर्नाटक में इसके कुछ शो सुबह 6 बजे से ही दिखाए जा रहे हैं। होसूर और कृष्णगिरि जैसे शहरों के प्रशंसक भी इस उत्साह का हिस्सा बनने के लिए अपनी योजना बना रहे हैं।
विदेशों में 'जन नायकन' की प्री-सेल्स मजबूत
यह फिल्म करीब 3 घंटे से कुछ ज्यादा समय की है, जिसमें विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के किरदार में नजर आएंगे। यह तमिल, तेलुगू और हिंदी भाषाओं में रिलीज होगी।
इसे विजय का आखिरी मुख्य भूमिका वाली फिल्म बताया जा रहा है। विदेशों में मजबूत प्री-सेल्स और इस हफ्ते कोई बड़ी टक्कर न होने के कारण, ट्रेड पंडितों को उम्मीद है कि यह फिल्म 'लियो' और 'GOAT' जैसी उनकी पिछली हिट फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, या कम से कम उनके बराबर तो पहुंच ही जाएगी।
ऐसे में अब सबकी नजरें फिल्म के ओपनिंग डे की कमाई पर टिकी हुई है।