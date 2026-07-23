'जन नायकन' का पहला शो देखने पहुंचीं तृषा कृष्णन, क्या विजय तोड़ेंगे अपना बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड?

यह फिल्म करीब 3 घंटे से कुछ ज्यादा समय की है, जिसमें विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के किरदार में नजर आएंगे। यह तमिल, तेलुगू और हिंदी भाषाओं में रिलीज होगी।

इसे विजय का आखिरी मुख्य भूमिका वाली फिल्म बताया जा रहा है। विदेशों में मजबूत प्री-सेल्स और इस हफ्ते कोई बड़ी टक्कर न होने के कारण, ट्रेड पंडितों को उम्मीद है कि यह फिल्म 'लियो' और 'GOAT' जैसी उनकी पिछली हिट फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, या कम से कम उनके बराबर तो पहुंच ही जाएगी।

ऐसे में अब सबकी नजरें फिल्म के ओपनिंग डे की कमाई पर टिकी हुई है।