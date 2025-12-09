'धुरंधर' ने OTT पर भी मारी बाजी, शाहरुख की 'जवान' को दी मात; निर्माता हुए मालामाल
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। सिनेमाघरों के बाद ये फिल्म OTT की दुनिया में भी तहलका मचाएगी। सिर्फ 3 दिन में 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हुई इस फिल्म में खासतौर पर अक्षय खन्ना के रहमान डकैत के किरदार ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है। सिनेमाघरों में फिल्म का धमाका जारी है और इसी बीच सामने आ चुकी है फिल्म की जबरदस्त OTT डील, जिसने निर्माताओं की झोली भर दी है।
सौदा
130 करोड़ रुपये में बिके फिल्म के OTT राइट्स
किसी भी बड़ी फिल्म के असली मुनाफे का खेल थिएट्रिकल और नॉन-थिएट्रिकल राइट्स से तय होता है और 'धुरंधर' इस खेल की भी बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी है। नेटफ्लिक्स ने फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स 130 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। एक भाग के राइट्स 65 करोड़ रुपये में बिके हैं। यूं तो छोटी फिल्मों को OTT डील से कुछ खास कमाने का मौका नहीं मिलता। हालांकि, रणवीर के करियर के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी OTT डील है।
मात
शाहरुख खान की 'जवान' से भी आगे निकली 'धुरंधर'
रणवीर की किसी भी फिल्म का OTT सौदा इतनी भारी-भरकम रकम में नहीं हुआ था। उनकी फिल्म '83' को नेटफ्लिक्स ने 30 करोड़ रुपये में खरीदा था, वहीं 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' को अमेजन प्राइम वीडियो को 80 करोड़ रुपये में बेचा गया था। IMDb के मुताबिक, शाहरुख खान की 'जवान' के डिजिटल राइट्स 120 करोड़ में नेटफ्लिक्स ने खरीदे थे। 'एनिमल' के राइट्स 120 करोड़ रुपये, जबकि 'टाइगर 3' के OTT राइट्स 95 करोड़ में बिके थे।
कमाई
बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही 'धुरंधर'
'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। लंबे समय के बाद रणवीर की फिल्म आई है और उन्होंने बवाल काट दिया है। जो भी 'धुरंधर' देख रहा है, वो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है। फिल्म में रणवीर के अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन अहम भूमिका में नजर आए हैं। 'धुरंधर' ने चौथे दिन 23 करोड़ का कारोबार किया है, जिसके बाद भारत में इसकी कमाई 126 करोड़ रुपये हो गई है।
उम्मीद
'धुरंधर' अब रुकने वाली नहीं
जाने-माने फिल्म समीक्षक तरन आदर्श का मानना है कि 'धुरंधर' सिनेमाघरों में लंबे समय तक चलेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है और मंडे टेस्ट भी शानदार तरीके से पास किया है। उनके मुताबिक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हर जगह फिल्म को लेकर दीवानगी देखने को मिल रहा है और नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन में भी ये शानदार कमाई कर रही है। इससे साफ है कि 'धुरंधर' रुकने वाली नहीं है।