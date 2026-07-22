'टॉक्सिक' अगले महीने होगी रिलीज

'टॉक्सिक' निर्माता का दावा- ये व्यस्कों की परीकथा, मुझे यकीन है लोगों को पसंद आएगी

लेखन ज्योति सिंह 05:22 pm Jul 22, 202605:22 pm

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' अगले महीने सिनेमाघरों में आएगी। गैंगस्टर एक्शन ड्रामा पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है, जबकि निर्माता KVN प्रोडक्शन है। निर्माताओं ने इसके टीजर और 2 गानों को जारी कर दिया है, जिन्हें तारीफों के साथ-साथ आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। दर्शकों के एक वर्ग द्वारा फिल्म के एडल्ट दृश्यों पर आपत्ति भी जताई गई है। इस बीच, निर्माता ने 'टॉक्सिक' के बारे में बात की।