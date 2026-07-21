'टॉक्सिक': कियारा के बाद, तारा सुतारिया के साथ यश का रोमांटिक गाना जारी; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 12:53 pm Jul 21, 202612:53 pm

क्या है खबर?

कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस एक्शन थ्रिलर से 'मदहोश' शीर्षक वाला नया गाना यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। इस रोमांटिक गाने में यश के साथ तारा सुतारिया मुख्य किरदार में हैं, जिसे कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और तमिल भाषा में जारी किया गया है। इससे पहले फिल्म का 'तबाही' गाना खूब चर्चा बटोर चुका है, जिसमें कियारा आडवाणी नजर आई थीं।