कियारा आडवाणी के करियर का सबसे बड़ा किरदार, 'टॉक्सिक' में कहर बरपाने कौ तैयार
आने वाले दिनों में कई पैन इंडिया फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इन्हीं में से एक है कन्नड़ सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स', जिसका उनके प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है। कुछ दिन पहले इस फिल्म से यश का धांसू लुक सामने आया था और अब इसकी लीड हीरोइन कियारा आडवाणी की पहली झलक भी दर्शकों के बीच आ गई है। इस फिल्म में कियारा, नादिया नाम का किरदार निभाने वाली हैं।
फिल्म में कैसा होगा कियारा का किरदार?
'टॉक्सिक' में कियारा, नादिया नाम की एक मजबूत, संवेदनशील और भावनात्मक महिला की भूमिका निभाने वाली हैं। कियारा अपनी बहुमुखी प्रतिभा और स्क्रीन पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं और फिल्म के इस पोस्टर में वो एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ रही हैं। इस नए किरदार के साथ कियारा का करियर एक दिलचस्प मोड़ ले रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक गीतू मोहनदास द्वारा रची गई रोचक दुनिया में कदम रख रही हैं।
फिल्म में महज ग्लैमर का तड़का नहीं लगाएंगी कियारा
कियारा का नया किरदार नादिया बेहद जटिल और भावनात्मक है। पोस्टर में वो यूं तो चमक‑धमक वाले सर्कस के बीच दिख रही हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर ये किरदार उदासी और गहरे जज्बातों से भरा हुआ लगता है। उनका ये किरदार साधारण भूमिका से कहीं ज्यादा है, जो उनके करियर में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। KVN प्रोडक्शंस और मोंस्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बन रही 'टॉक्सिक' 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
यहां देखिए कियारा का लुक
Introducing Kiara Advani as NADIA in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups#Toxic #ToxicTheMovie @advani_kiara #GeetuMohandas @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar #KunalSharma #SandeepSharma #JJPerry @anbariv… pic.twitter.com/27aRe1GGVg— Yash (@TheNameIsYash) December 21, 2025
'धुरंधर 2' से टकराएगी 'टॉक्सिक'
'टॉक्सिक' का रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के सीक्वल 'धुरंधर 2' से टकराव तय है। दरअसल, रणवीर की फिल्म भी अगले साल 19 मार्च का ही रिलीज हो रही है। एक ओर 'KGF 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद यश के अगली फिल्म से दर्शकों को बड़ी उम्मीदें हैं, वहीं 'धुरंधर 2' को लेकर भी जबरदस्त उत्साह है। अब देखना ये होगा कि ईद के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर बाजी कौन मारती है।
'टॉक्सिक' में ये अभिनेत्रियां भी होंगी
'टॉक्सिक' को 200 करोड़ रुपये के बजट में बनाया जा रहा है। इसमें कियारा जहां मुख्य भूमिका में होंगी, वहीं नयनतारा भी इसमें अहम भूमिका निभाने वाली हैं। उधर तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी भी फिल्म का हिस्सा हैं। पहले करीना कपूर का नाम भी इस फिल्म से जुड़ा था, लेकिन फिर खबर आई कि उन्होंने इस फिल्म से किनारा कर लिया है। पहले ये फिल्म इसी साल 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी।