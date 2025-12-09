'टॉक्सिक' से यश का नए अवतार में पोस्टर जारी, यहां देखें

पोस्टर

यश ने जारी किया 'टॉक्सिक' का पोस्टर

यश ने 'टॉक्सिक' का पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन दिया, 'फेयरी टेल अगले 100 दिनों में आ रही है।' पोस्टर में अभिनेता का बैक लुक है। लंबे बालों के साथ उनकी पीठ पर जख्म दिख रहे हैं। फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और अक्षय ओबेरॉय अहम किरदार में दिखेंगे। 'टॉक्सिक' 19 मार्च, 2026 को रिलीज हो रही है। इसकी टक्कर संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' और रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर' की दूसरी किस्त 'रिवेंज' से होगी।