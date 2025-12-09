'टॉक्सिक' से यश का नए अवतार में पोस्टर जारी, यहां देखें
क्या है खबर?
सुपरस्टार यश की आगामी फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर उनके प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उनकी यह फिल्म अगले साल 2026 में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। निर्माताओं की तरफ से 'टॉक्सिक' का नया पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें यश का अवतार लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। पोस्टर जारी करते हुए यश ने बताया है कि उनकी फिल्म की रिलीज में सिर्फ 100 दिन बाकी रह गए हैं।
पोस्टर
यश ने जारी किया 'टॉक्सिक' का पोस्टर
यश ने 'टॉक्सिक' का पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन दिया, 'फेयरी टेल अगले 100 दिनों में आ रही है।' पोस्टर में अभिनेता का बैक लुक है। लंबे बालों के साथ उनकी पीठ पर जख्म दिख रहे हैं। फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और अक्षय ओबेरॉय अहम किरदार में दिखेंगे। 'टॉक्सिक' 19 मार्च, 2026 को रिलीज हो रही है। इसकी टक्कर संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' और रणवीर सिंह अभिनीत 'धुरंधर' की दूसरी किस्त 'रिवेंज' से होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
100-DAY COUNTDOWN BEGINS: YASH'S NEXT FILM 'TOXIC' NEW POSTER – 19 MARCH 2026 RELEASE… The makers of #Toxic: A Fairy Tale For Grown-Ups have unveiled a striking new poster featuring #Yash in an intense avatar.— taran adarsh (@taran_adarsh) December 9, 2025
With exactly 100 days to go, the film is gearing up for its release… pic.twitter.com/evktW0abxB