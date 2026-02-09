दिल्ली के संसद में और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी (फाइल तस्वीर)

संसद और 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- दिल्ली बनेगा खालिस्तान

लेखन गजेंद्र 10:39 am Feb 09, 202610:39 am

क्या है खबर?

दिल्ली में चल रहे संसद के बजट सत्र के बीच सोमवार को बम धमाके की धमकी दी गई है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पूरे दिल्ली-NCR में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के स्कूलों को मिले ईमेल में लिखा है कि 13 फरवरी को दोपहर 1:11 बजे भारतीय संसद के अंदर विस्फोट होगा। धमकी की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, दमकल कर्मियों और बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंच गई और तलाशी अभियान शुरू किया।