सोने-चांदी की कीमतों में तेजी का शेयर बाजार में दिखा असर, ETF में आया उछाल

कमजोर डॉलर के बीच अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों में उछाल के चलते 9 फरवरी को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना-चांदी की कीमतों में तेजी आई है। MCX पर अप्रैल वायदा अनुबंध के लिए सोने का भाव 0.35 फीसदी बढ़कर 1.56 लाख रुपये/10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछले दिन 1.55 लाख रुपये पर बंद हुआ। मार्च अनुबंध के लिए चांदी का भाव 4 फीसदी बढ़कर 2.59 लाख रुपये/किलोग्राम पर खुला, जो पिछले दिन 2.49 लाख रुपये पर बंद हुआ था।