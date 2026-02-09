'धुरंधर: द रिवेंज' के ट्रेलर पर आया अपडेट

'धुरंधर: द रिवेंज' के ट्रेलर रिलीज के लिए हाेगा भव्य आयोजन, बनाई गई ये योजना

लेखन ज्योति सिंह 10:50 am Feb 09, 202610:50 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। अब सबकी नजरें सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' पर हैं, जिसका टीजर जारी करते हुए निर्माताओं ने माहाैल पहले ही बना दिया है। इंतजार है तो ट्रेलर का जिसपर एक बड़ा अपडेट आया है। ताजा जानकारी में पता चला है कि 'धुरंधर 2' के प्रचार-प्रसार में निर्माता कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए ट्रेलर को जारी करने के लिए भव्य आयोजन करने की योजना है।