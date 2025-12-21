LOADING...
'धुरंधर' ने 16वें दिन भी किया कमाल, 'अवतार 3' भी ना रोक सकी रफ्तार
'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी

'धुरंधर' ने 16वें दिन भी किया कमाल, 'अवतार 3' भी ना रोक सकी रफ्तार

लेखन नेहा शर्मा
Dec 21, 2025
11:43 am
क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। रिलीज के 16वें दिन भी फिल्म ने जबरदस्त कारोबार किया है और पुराने रिकॉर्ड्स को चुनौती दे रही है। 'अवतार: फायर एंड ऐश' जैसी इतनी बड़ी हॉलीवुड फिल्म के सामने भी ये ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। तीसरे हफ्ते में धमाल मचा रही 'धुरंधर' इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए इसकी 16वें दिन की कमाई जान लें।

कमाई

'धुरंधर' ने कमा लिए 516 करोड़

सैकनिल्क के मुताबिक 'धुरंधर' ने 16वें दिन 33.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसी के साथ इसने भारत में 516.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। अब 'धुरंधर' की नजर बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने पर है। 'गदर' (525 करोड़), 'पठान' (543 करोड़) और 'एनिमल' (553 करोड़) की कमाई का रिकॉर्ड खतरे में नजर आ रहा है। 'धुरंधर' की कमाई की रफ्तार देखते हुए तो लगता है कि जल्द ही ये सारी फिल्में पीछे रह जाएंगी।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन

दुनियाभर में नोट छाप रही 'धुरंधर'

'धुरंधर' की धमाकेदार रफ्तार ने दर्शकों के दिल में 1,000 करोड़ की उम्मीदें जगा दी हैं। रिलीज के 16 दिनों में ही फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों के साथ-साथ ट्रेड पंडितों को भी हैरान कर चुकी है। ये रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई है। दुनियाभर में 'धुरंधर' ने 16 दिनों में 780 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। अब फिल्म की नजरें 1,000 करोड़ की कमाई पर टिकी हैं।

कहानी

क्या है फिल्म की कहानी?

'धुरंधर' एक रोमांचक जासूसी-एक्शन थ्रिलर है, जिसमें रणवीर एक बेहद कुशल खुफिया अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। कहानी में उन्हें पाकिस्तान के लयारी इलाके में सक्रिय आतंकियों के नेटवर्क में घुसपैठ करनी होती है। फिल्म की कहानी भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा किए गए असली गुप्त अभियानों से प्रेरित है। फिल्म में रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना भी खूब वाहवाही लूट रहे हैं। 'धुरंधर' के दूसरे भाग 'धुरंधर 2' का ऐलान भी हो चुका है।

अवतार 3

'अवतार: फायर एंड ऐश' ने 2 दिन में की इतनी कमाई

'धुरंधर' के सामने भी 'अवतार: फायर एंड ऐश' अलग-अलग भाषाओं में मजबूत प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 22.50 करोड़ रुपये कमाए। इसने 2 दिन में 41.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। यह फिल्म 2009 की 'अवतार' और 2022 की 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' की अगली कड़ी है। इसमें शानदार विजुअल इफेक्ट्स हैं, जो इसे देखने लायक बनाते हैं। 'अवतार 3' एक साइंस फिक्शन फिल्म है। इसका निर्देशन जेम्स कैमरून ने किया है।

