नेहा कक्कड़ के अश्लील डांस पर भाई का जवाब- कहा- कमाई हो रही, देते रहो गालियां

गायिका नेहा कक्कड़ एक बार फिर विवादों में हैं। 'लॉलीपॉप' गाने पर उनके डांस मूव्स को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इस आलोचना के बीच अब नेहा के भाई टोनी कक्कड़ ने ट्रोल्स को ऐसा जवाब दिया है, जिससे कुछ लोग और भड़क गए हैं। कुछ का कहना है कि ये व्यूज और पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। क्या बोले टोनी कक्कड़, आइए जानते हैं।

ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हुईं नेहा 'कैंडी शॉप आई वॉन्ट वन लॉलीपाॅप' के कुछ क्लिप जैसे ही वायरल हो गए, बवाल मच गया। ज्यादातर लोगों ने डांस को बेहद अश्लील बताया, जबकि कुछ ने गाने के बोल को भी खराब बताया। कुछ ने ये आरोप लगाया कि दोनों भाई-बहन K-pop स्टाइल को फॉलो करने के चक्कर में अश्लीलता फैला रहे हैं। एक ने लिखा, ये दिन-ब-दिन गिरते जा रहे। कई लोगों ने इसे शर्मनाक बताया और कुछ ने तो FIR तक की मांग कर दी।

प्रतिक्रिया गालियां दो और बस व्यूज देते रहो- टोनी कक्कड़ टोनी बोले, "मुझे कमेंट पढ़कर मजा आ रहा है। हमारे दर्शक बहुत बड़े हैं और इस बिजनेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 'कोई अपना होगा' और 'जिंदगी बता दे' जैसे गंभीर और भावनात्मक गाने बनाना महंगा पड़ता है। इन गानों पर जो खर्च आता है, वो पैसा पॉप और कमर्शियल गानों (जैसे 'लॉलीपॉप कैंडी शॉप') से होने वाली कमाई से निकलता है। गाना वायरल हो चुका है। इसे खूब फैलाओ। गालियां दो या प्यार दो। बस व्यूज देते रहो।"

ट्विटर पोस्ट नेहा कक्कड़ के अश्लील डांस पर बवाल What's your take on Neha Kakkar's Lollipop Song ? 🍭 pic.twitter.com/103s9T2DuK — 𝐀𝐝𝐝𝐲𝐁𝐞𝐚𝐫 🧸 (@BearlyAddy) December 18, 2025

लताड़ इस गायिका ने नेहा की अश्लील हरकताें पर 'इंडियन आइडल को भी घेरा जानी-मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने गाना देखकर 'इंडियन आइडल' के निर्माताओं से भी तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सोनी टीवी को जवाब देना चाहिए कि वो किस आधार पर इतने साले से नेहा कक्कड़ को बतौर जज के रूप में ले रहे हैं? शो में मासूम बच्चे टैलेंट दिखाने आते हैं। आप लोग नेहा जैसों को जज के तौर पर रखते हैं। इन बच्चों के सामने ऐसे जज होने चाहिए, जो समाज के रोल मॉडल हों।'