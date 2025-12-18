'एक दीवाने की दीवानियत' OTT पर आने के लिए तैयार, तारीख का भी हुआ ऐलान
क्या है खबर?
सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे की एक्शन-रोमांटिक फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने खूब चर्चा बटाेरी। फिल्म दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जिसे लोगों ने साकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फिल्म का निर्देशन मिलाप मिलन जावेरी ने किया है। रिलीज के करीब 2 महीने बाद, 'एक दीवाने की दीवानियत' OTT पर दस्तक देने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने एक आधिकारिक पोस्ट जारी करते हुए इसकी रिलीज तारीख का खुलासा कर दिया है।
रिलीज
ZEE5 पर दस्तक देगी 'एक दीवाने की दीवानियत'
'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस पर 78.98 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि दुनियाभर में 110.27 करोड़ रुपये का कारोबार किया। ZEE5 ने सोशल मीडिया पर फिल्म के OTT रिलीज का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कैप्शन दिया, 'इस छुट्टियों के मौसम में, हर गुलाब में इश्क दिखेगा, और उसके कांटों में एक दीवाने की दीवानियत!' फिल्म 26 दिसंबर को स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। इसमें शाद रंधावा, सचिन खेडेकर, अनंत नारायण महादेवन और राजेश खेरा भी हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
This Holiday Season, har gulaab mein ishq dikhega, aur uske kaanton mein Ek Deewane Ki Deewaniyat! 🥀 #EkDeewaneKiDeewaniyat Premieres 26th December, only on #ZEE5#EkDeewaneKiDeewaniyatOnZEE5 pic.twitter.com/IYyhLPACda— ZEE5Official (@ZEE5India) December 18, 2025