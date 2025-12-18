'एक दीवाने की दीवानियत' OTT पर आने के लिए तैयार, तारीख का भी हुआ ऐलान

'एक दीवाने की दीवानियत' OTT पर कब आएगी?

लेखन ज्योति सिंह 06:03 pm Dec 18, 202506:03 pm

क्या है खबर?

सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे की एक्शन-रोमांटिक फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने खूब चर्चा बटाेरी। फिल्म दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जिसे लोगों ने साकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फिल्म का निर्देशन मिलाप मिलन जावेरी ने किया है। रिलीज के करीब 2 महीने बाद, 'एक दीवाने की दीवानियत' OTT पर दस्तक देने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने एक आधिकारिक पोस्ट जारी करते हुए इसकी रिलीज तारीख का खुलासा कर दिया है।