टॉम हॉलैंड और जेंडाया ने चुपचाप शादी कर ली

टॉम हॉलैंड और जेंडाया ने चुपचाप कर ली शादी? करीबी ने कर दिया बड़ा खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 09:39 am Mar 02, 202609:39 am

क्या है खबर?

अभिनेता टॉम हॉलैंड इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' को लेकर चर्चाओं में हैं। इस बीच उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अभिनेता ने अपनी मंगेतर और गायिका जेंडाया से चुपचाप शादी रचा ली है। दिलचस्प बात यह है कि इस खबर का खुलासा अभिनेत्री के एक करीबी ने किया है जिससे टॉम और जेंडाया के फैंस के बीच हलचल मच गई है।