टॉम क्रूज की नई फिल्म का ऐलान

टॉम क्रूज की नई फिल्म का ऐलान, इस बार अंदाज होगा थोड़ा हटके

लेखन ज्योति सिंह 05:46 pm Dec 19, 202505:46 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार टॉम क्रूज हमेशा से अपने हैरतअंगेज कारनामों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्हें नए अंदाज में देखने को तैयार हो जाइए, क्याेंकि नई फिल्म का ऐलान हो चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह 'मिशन: इम्पॉसिबल' सीरीज का अगला भाग होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। टॉम की नई फिल्म का नाम 'डिगर' है जिसके निर्देशन की कमान एलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु ने संभाली है। फिल्म का पहला टीजर और इसकी तारीख भी आ गई है।