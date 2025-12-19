टॉम क्रूज की नई फिल्म का ऐलान, इस बार अंदाज होगा थोड़ा हटके

टॉम क्रूज की नई फिल्म का ऐलान, इस बार अंदाज होगा थोड़ा हटके
क्या है खबर?
सुपरस्टार टॉम क्रूज हमेशा से अपने हैरतअंगेज कारनामों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्हें नए अंदाज में देखने को तैयार हो जाइए, क्याेंकि नई फिल्म का ऐलान हो चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह 'मिशन: इम्पॉसिबल' सीरीज का अगला भाग होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। टॉम की नई फिल्म का नाम 'डिगर' है जिसके निर्देशन की कमान एलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु ने संभाली है। फिल्म का पहला टीजर और इसकी तारीख भी आ गई है।
रिलीज
'डिगर' की रिलीज तारीख जारी
टॉम ने सोशल मीडिया पर नई फिल्म 'डिगर' कॉमेडी से भरपूर होगी। उन्होंने टीजर जारी करते हुए कैप्शन दिया, 'पेश है...'' डिगर। निर्देशक अलेजांद्रो जी. इनारितु की एक बेहद हास्यास्पद फिल्म।' टीजर में अभिनेता काउबॉय जूते पहने एक जहाज पर डांस कर रहे हैं। उनके हाथ में फावड़ा (खुदाई वाली मशीन) है। फिल्म की कहानी को अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन इतना तय है कि टॉम का अंदाज बिल्कुल अलग होगा। फिल्म अक्टूबर, 2026 को रिलीज की जाएगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Introducing…— Tom Cruise (@TomCruise) December 18, 2025
DIGGER. A comedy of catastrophic proportions from director Alejandro G. Iñárritu.
Only in theaters October 2026. pic.twitter.com/6Ree8GbvBW