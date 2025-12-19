ED का बड़ा एक्शन: उर्वशी रौतेला, सोनू सूद और युवराज सिंह की करोड़ों की संपत्ति जब्त

सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। इस केस में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, उर्वशी रौतेला और अभिनेता सोनू सूद समेत कई बड़े नाम सामने आए हैं। ED ने जांच के दौरान करोड़ों की संपत्तियां जब्त की हैं, जिससे मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। आखिर पूरा मामला क्या है और किन आरोपों के तहत ये कार्रवाई हुई, जानिए इस रिपोर्ट में।

कार्रवाई 1xBet मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ी कार्रवाई ये 1x बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई है। ED ने युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और नेहा शर्मा समेत कई दिग्गजों की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है, जो जांच के दौरान कथित अवैध वित्तीय लेन-देन से जुड़ी बताई जा रही है। ये कार्रवाई 1xBet नाम के अनधिकृत ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े धन शोधन और अवैध लेन-देन की विस्तृत जांच का हिस्सा है।

जांच 7.93 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त ED 1xBet नाम के एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप की जांच कर रही है। जांच में शक है कि इस ऐप से गैरकानूनी तरीके से पैसा कमाया गया और उसे इधर-उधर घुमाया गया। इसी जांच के तहत ED ने करीब 7.93 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। सूत्रों के मुताबिक, ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अंतरिम आदेश जारी करने के बाद ये कार्रवाई की है।

आरोप सट्टेबाजी ऐप का प्रचार करने का आरोप इस कार्रवाई में सोनू की 1 करोड़, मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख, युवराज सिंह की 2.5 करोड़, नेहा शर्मा की 1.26 करोड़, रॉबिन उथप्पा की 8.26 लाख, अंकुश हाजरा की 47 लाख और उर्वशी रौतेला की मां की 2.02 करोड़ रुपये की संपत्ति बताई जा रही है। इन पर आरोप है कि उन्होंने 1xBet नाम के ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का प्रचार किया और इसके बदले मिली रकम को कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हासिल किया गया।

