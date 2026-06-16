AMMA विवाद: टीनी टॉम ने 'निजी दुश्मनी' कहकर अनसिबा हसन के आरोप नकारे, मामला पहुंचा अदालत
'AMMA' से जुड़ा विवाद अब और भी गरमा गया है। अभिनेता टीनी टॉम ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया है।
यह बयान उन्होंने 'AMMA' की पूर्व संयुक्त सचिव अनसिबा हसन के आरोपों के बाद दिया है। अनसिबा ने टीनी पर सांप्रदायिक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।
टीनी ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए इन्हें अपनी निजी दुश्मनी का नतीजा बताया है।
टीनी पर इस शख्स ने लगाए गंभीर आरोप
'AMMA' की अध्यक्ष श्वेता मेनोन ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने टीनी को ऐसी कोई टिप्पणी करते नहीं सुना।
वहीं, कार्यकारी सदस्य नीना कुरूप ने अनसिबा के आरोपों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि टीनी ने अनसिबा के साथ अपशब्द कहे और उन पर हमला करने की भी कोशिश की।
इस बीच, अनसिबा ने थ्रिपुनिथुरा की ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत से 'AMMA' की उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रिया और थ्रिपुनिथुरा महिला सेल की सब-इंस्पेक्टर रेशमा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की अपील की है।
अनसिबा ने इन पर उत्पीड़न और झूठी शिकायत दर्ज कराने का आरोप लगाया है। मामले की जांच फिलहाल जारी है।