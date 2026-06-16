BBC रेडियो 2 पर बड़ा फेरबदल, 7 साल बाद टीना डहेली ने कहा अलविदा

सारा लेंगी रेडियो 2 का स्लॉट

टीना के जाने के ठीक बाद, 6 जुलाई को सारा कॉक्स सुबह का यह स्लॉट संभालेंगी। यह बदलाव इस साल की शुरुआत में स्कॉट मिल्स के जाने के बाद आया है।

BBC ने अभी तक यह नहीं बताया है कि सारा के साथ टीना की जगह कौन लेगा। BBC रेडियो में टीना का 18 साल का लंबा करियर रहा है, जो 1Xtra से लेकर रेडियो 1 और फिर रेडियो 2 तक फैला है।

उनके साथी जो बॉल और सारा ने उनके पेशेवर रवैये और गर्मजोशी की खूब तारीफ की है।