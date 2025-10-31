प्रेग्नेंट कैटरीना कैफ की निजी तस्वीर वायरल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@katrinakaif)

प्रेग्नेंट कैटरीना कैफ की चुपके से ली गई तस्वीर वायरल, लोगों ने कर डाली ये मांग

लेखन ज्योति सिंह 12:36 pm Oct 31, 202512:36 pm

क्या है खबर?

कैटरीना कैफ और उनके अभिनेता पति विक्की कौशल जल्द अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगे। प्रशंसक भी इस खुशखबरी को सुनने के लिए बेताब हैं। आमतौर पर प्रेग्नेंसी के दौरान मैटरनिटी फोटोशूट कराने का चलन है, लेकिन कैटरीना ने इस ट्रेंड से खुद को दूर रखा है। इस बीच, उनकी एक निजी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस वायरल तस्वीर को देखने के बाद लोग भड़क उठे हैं और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।