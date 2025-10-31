प्रेग्नेंट कैटरीना कैफ की चुपके से ली गई तस्वीर वायरल, लोगों ने कर डाली ये मांग
क्या है खबर?
कैटरीना कैफ और उनके अभिनेता पति विक्की कौशल जल्द अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगे। प्रशंसक भी इस खुशखबरी को सुनने के लिए बेताब हैं। आमतौर पर प्रेग्नेंसी के दौरान मैटरनिटी फोटोशूट कराने का चलन है, लेकिन कैटरीना ने इस ट्रेंड से खुद को दूर रखा है। इस बीच, उनकी एक निजी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस वायरल तस्वीर को देखने के बाद लोग भड़क उठे हैं और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
निंदा
निजता का उल्लंघन करने का आरोप
सोशल मीडिया पर कैटरीना की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें अभिनेत्री अपने घर की बालकनी पर खड़ी हैं। बिना अनुमति उनकी निजी तस्वीर वायरल करने से प्रशंसक आहत हुए हैं। लोग सोशल मीडिया के जरिए इसे अभिनेत्री की निजता का उल्लंघन बताते हुए कड़ी निंदा कर रहे है। एक यूजर ने लिखा, 'कैमरे से पहले मैनर्स ऑन करो।' दूसरे ने लिखा, 'प्राइवेसी कहां है??? ये उनका घर है, उनकी बालकनी में क्यों तस्वीरें खींची?'
मांग
कानूनी कार्रवाई की कर रहे मांग
कैटरीना की निजी तस्वीर वायरल होने से लोगों का गुस्सा सांतवें आसमान पर पहुंच गया है। वह नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस तरह का मामला पहले भी देखने को मिला है, जब 2022 में बेटी राहा को जन्म देने के बाद, आलिया भट्ट की निजी तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। उस वक्त अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट साझा करते हुए नाराजगी जाहर की थी।