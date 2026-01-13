LOADING...
टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'रैम्बो' को लेकर आई ये खबर, सुनकर टूट जाएगा दिल

लेखन ज्योति सिंह
Jan 13, 2026
03:18 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ लंबे समय से सुपरहिट फिल्मों के लिए तरस रहे हैं। उनकी पिछली फिल्में 'बागी 4' और 'गणपत' दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित हुई थीं। अब लोग उनकी चर्चित फिल्म 'रैम्बो' का इंतजार है जो काफी समय से सभी का ध्यान खींचती आ रही है। पिछले हफ्ते पता चला था कि ठंडे बस्ते में पड़ी 'रैम्बो' पर दोबारा काम शुरू हो रहा है, लेकिन अब जो खबर आई है वह प्रशंसकों का दिल तोड़ देगी।

अपडेट

अनिश्चितकाल के लिए टली टाइगर की 'रैम्बो'

मूवीटॉकीज के मुताबिक, टाइगर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रैम्बो' को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस अपडेट ने फिल्म के बार-बार बनने की अटकलों पर अभी के लिए विराम लगा दिया है। सिद्धार्थ आनंद द्वारा समर्थित और रोहित धवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म का ऐलान 2020 में किया गया था। जबरदस्त एक्शन के लिए मशहूर टाइगर इसमें हॉलीवुड सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन के किरदार को निभाने वाले थे। हालांकि, घोषणा के बाद से फिल्म लगातार टलती आ रही है।

बयान

फिल्म शुरू होने की अभी कोई आशंका नहीं

घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 'रैम्बो' को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया है, और फिलहाल इस परियोजना को फिर से शुरू करने की कोई ठोस योजना नहीं बनी है। फिल्म की कास्टिंग, प्री-प्रोडक्शन या समय-समय पर इसके शुरू होने की अटकलें पूरी तरह से अफवाह है। बताया जाता है कि टाइगर फिलहाल अन्य परियोजनाओं की तरफ ध्यान दे रहे हैं। चर्चा है कि उन्हें अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित 'A22xA6' में कैमियो करते देखा जा सकता है।

