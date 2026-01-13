टाइगर श्रॉफ की 'रैम्बो' पर आई चौंकाने वाली खबर

टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'रैम्बो' को लेकर आई ये खबर, सुनकर टूट जाएगा दिल

लेखन ज्योति सिंह 03:18 pm Jan 13, 202603:18 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ लंबे समय से सुपरहिट फिल्मों के लिए तरस रहे हैं। उनकी पिछली फिल्में 'बागी 4' और 'गणपत' दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित हुई थीं। अब लोग उनकी चर्चित फिल्म 'रैम्बो' का इंतजार है जो काफी समय से सभी का ध्यान खींचती आ रही है। पिछले हफ्ते पता चला था कि ठंडे बस्ते में पड़ी 'रैम्बो' पर दोबारा काम शुरू हो रहा है, लेकिन अब जो खबर आई है वह प्रशंसकों का दिल तोड़ देगी।