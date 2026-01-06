अल्लू अर्जुन की A22xA6 पर आया अपडेट

अल्लू अर्जुन की A22xA6 के लिए बड़ी योजना तैयार, इस अभिनेता पर लगेगा दांव

लेखन ज्योति सिंह 04:55 pm Jan 06, 202604:55 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और एटली की बहुप्रतीक्षित फिल्म A22xA6 का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। फिल्म अपने बजट (करीब 800 करोड़), कलाकार और भव्यता को लेकर पहले ही ध्यान खींच चुकी है। इस बीच, पता चला है कि निर्माताओं ने फिल्म के लिए गजब तिकड़म लगाया है जो प्रशंसकों को खुश कर देगा। दरअसल, निर्माताओं ने अस्थायी नाम वाली A22xA6 का दायरा बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई है। इसके तहत टाइगर श्रॉफ पर दांव लग सकता है।