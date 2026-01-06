अल्लू अर्जुन की A22xA6 के लिए बड़ी योजना तैयार, इस अभिनेता पर लगेगा दांव
क्या है खबर?
सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और एटली की बहुप्रतीक्षित फिल्म A22xA6 का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। फिल्म अपने बजट (करीब 800 करोड़), कलाकार और भव्यता को लेकर पहले ही ध्यान खींच चुकी है। इस बीच, पता चला है कि निर्माताओं ने फिल्म के लिए गजब तिकड़म लगाया है जो प्रशंसकों को खुश कर देगा। दरअसल, निर्माताओं ने अस्थायी नाम वाली A22xA6 का दायरा बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई है। इसके तहत टाइगर श्रॉफ पर दांव लग सकता है।
कैमियो
A22xA6 में टाइगर का कैमियो
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, A22xA6 में टाइगर को एक अहम किरदार के लिए चुना जा सकता है, जो अल्लू और एटली की फिल्म को नई ऊर्जा देने जैसा होगा। निर्माताओं की ओर से आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन एनटीवी तेलुगु ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि A22xA6 के साथ टाइगर जुड़ सकते हैं। अभिनेता अपने दमदार एक्शन से फिल्म में नया रंग लेकर आएंगे। हालांकि, निर्माता इस योजना को अभी गुप्त रखना चाहते हैं।
फिल्म
A22xA6 के बारे में
एटली के निर्देशन में बनी रही A22xA6 में, अल्लू को दोहरी भूमिका निभाते देखा जा सकता है। उनके अलावा, फिल्म में दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर को शामिल किया गया है। कॉमेडियन योगी बाबू के फिल्म में शामिल होने की खबर भी है। साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर से भरपूर इस फिल्म का संगीत साई अभ्यंकर ने तैयार किया है। रिपोर्ट्स की मानें, तो फिल्म 2026 के आखिर या फिर 2027 में दुनियाभर में रिलीज हो सकती है।