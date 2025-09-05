'बागी' फ्रेंचाइजी की पिछली 3 फिल्मों का कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल? 

काफी समय से अभिनेता टाइगर श्रॉफ फिल्म 'बागी 4' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। संजय दत्त , सोनम बाजवा और हरनाज संधू भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं। 'बागी 4' के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है, वहीं साजिद नाडियाडवाला ने इस फिल्म का निर्माण किया है। आइए जानते हैं 'बागी' फ्रेंचाइजी की पिछली 3 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल कैसा रहा।

#बागी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही 'बागी' 'बागी' फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। शब्बीर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में टाइगर की जोड़ी श्रद्धा कपूर के साथ बनी थी, जिसे काफी पसंद किया गया और बॉक्स ऑफिस पर भी यह हिट साबित हुई। 37 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'बागी' ने दुनियाभर में 125.90 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि भारत में यह 76.10 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

#बागी 2 'बागी 2' में बदल गई हीरोइन, हुई ब्लॉकबस्टर 'बागी' की सफलता के बाद टाइगर 2018 में इस फिल्म का सीक्वल लेकर आए थे। इसमें टाइगर के साथ दिशा पाटनी, मनोज बाजपेयी, रणदीप हुड्डा जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई थी। अहमद खान के निर्देशन में बनी फिल्म 'बागी 2' ने दुनियाभर में 257 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी, वहीं भारत में इसने 165.50 करोड़ रुपये कमाए। इस फिल्म को बनाने में 75 करोड़ रुपये लगे थे। फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।