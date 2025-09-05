'किंग' से शाहरुख खान का लीक लुक वायरल (तस्वीर: एक्स/@iamsrk)

फिल्म 'किंग' से लीक हुआ शाहरुख खान का लुक, आपने देखा क्या?

लेखन दीक्षा शर्मा 01:57 pm Sep 05, 202501:57 pm

क्या है खबर?

अभिनेता शाहरुख खान पिछली बार फिल्म 'डंकी' में दिखे थे, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इससे पहले आईं उनकी फिल्में 'पठान' और 'जवान' ब्लॉकबस्टर साबित हुई थीं। पिछले कुछ समय से शाहरुख फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके एक-एक अपडेट का प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। अब इस बीच फिल्म 'किंग' के सेट से किंग खान का लुक लीक हो गया है।