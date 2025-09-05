फिल्म 'किंग' से लीक हुआ शाहरुख खान का लुक, आपने देखा क्या?
क्या है खबर?
अभिनेता शाहरुख खान पिछली बार फिल्म 'डंकी' में दिखे थे, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इससे पहले आईं उनकी फिल्में 'पठान' और 'जवान' ब्लॉकबस्टर साबित हुई थीं। पिछले कुछ समय से शाहरुख फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके एक-एक अपडेट का प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। अब इस बीच फिल्म 'किंग' के सेट से किंग खान का लुक लीक हो गया है।
वीडियो
बदले हुए दिखे शाहरुख
'किंग' के सेट से शाहरुख का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह बदले हुए दिख रहे हैं। काले रंग की हुडी से उन्होंने अपने बालों को छिपाने की कोशिश की है। एक धुंधली तस्वीर में शाहरुख के बालों का रंग ग्रे नजर आ रहा है। 'किंग' के जरिए शाहरुख पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ पर्दे पर नजर आएंगे। अभिषेक बच्चन भी फिल्म का हिस्सा हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Superstar Shah Rukh Khan seen on the Sets of #King !! Woah woah 👑🔥🙇pic.twitter.com/c2RWQrZqF4— Thoughts of SRK (@ddipeshh08) September 5, 2025