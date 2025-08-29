LOADING...
'बागी 4' का नया पोस्टर जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sonambajwa)

टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' का नया पोस्टर जारी, जानिए कब आएगा ट्रेलर 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 29, 2025
11:50 am
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ जल्द ही फिल्म 'बागी 4' में नजर आएंगे। उनकी इस फिल्म के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है, जिन्हें 'भजरंगी' और 'वेधा' जैसी कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है। इस फिल्म में संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बावजा भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अब निर्माताओं ने 'बागी 4' का नया पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें संजय, टाइगर, सोनम और हरनाज का खौफनाक अवतार दिख रहा है।

सामने आए पोस्टर में संजय, टाइगर, सोनम और हरनाज को खून से लथपथ देखा जा सकता है। 'बागी 4' का ट्रेलर 30 अगस्त को सुबह 11.11 बजे रिलीज होगा, वहीं यह फिल्म 5 सितंबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी। इस फिल्म के जरिए मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं, वहीं संजय इसमें एक खतरनाक विलेन की भूमिका में नजर आएंगे। साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के निर्माता हैं।

