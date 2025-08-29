सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिछली 5 फिल्मों का ये रहा रिपोर्ट कार्ड, 'परम सुंदरी' से बढीं उम्मीदें

काफी समय से सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म 'परम सुंदरी' को लेकर चर्चा में हैं। आखिरकार उनकी यह फिल्म 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में सिद्धार्थ की जोड़ी पहली बार जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धमाकेदार रहेगी। इसी कड़ी में आइए हम आपको सिद्धार्थ की सिनेमाघरों में आईं पिछली 5 फिल्मों और बॉक्स ऑफिस पर उनके प्रदर्शन के बारे में बताते हैं।

#1 'अय्यारी' शुरुआत करते हैं साल 2018 में आई फिल्म 'अय्यारी' से, जिसका निर्देशन नीरज पांडे ने किया था। इसमें सिद्धार्थ के अलावा मनोज बाजपेयी, रकुल प्रीत सिंह, नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म की कहानी लोगों को खूब पसंद आई, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। 65 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'अय्यारी' ने दुनियाभर में केवल 30.59 करोड़ रुपये कमाए थे। इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

#2 'जबरिया जोड़ी' साल 2019 में सिद्धार्थ फिल्म 'जबरिया जोड़ी' लेकर आए थे। फिल्म में उनकी जोड़ी परिणीति चोपड़ा के साथ बनी थी। पहली बार बनी इनकी जोड़ी को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह था, लेकिन पर्दे पर आते ही पूरा माहौल ठंडा हो गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। इस फिल्म ने दुनियाभर में केवल 25.24 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि इसका बजट 30 करोड़ रुपये था। यह फिल्म ZEE5 पर उपलब्ध है।

#3 'मरजावां' सिद्धार्थ की फिल्म 'मरजावां' को 15 नवंबर, 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इसमें रितेश देशमुख, रकुल प्रीत सिंह और तारा सुतारिया जैसे कलाकारों ने भी अभिनय किया था। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। 'मरजावां' ने दुनियाभर में 62 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इस फिल्म को बनाने में 50 करोड़ रुपये लगे थे। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है।

#4 'थैंक गॉड' सिद्धार्थ की फिल्म 'थैंक गॉड' ने दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया था। इसमें अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह मुंह के बल गिरी। 70 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'थैंक गॉड' ने दुनियाभर में केवल 48.99 करोड़ रुपये कमाए थे। अमेजन प्राइम वीडियो पर यह फिल्म देखी जा सकती है।