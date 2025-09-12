बॉक्स ऑफिस: 'बागी 4' की कमाई में गिरावट जारी, सातवें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 7 दिन पूरे हो गए हैं। उनकी यह फिल्म 5 सितंबर को दर्शकों के बीच आई थी और पहले दिन से ही यह बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई कर रही है। कामकाजी दिनों में फिल्म की दैनिक कमाई में गिरावट जारी है। अब 'बागी 4' की कमाई के सातवें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है।
कमाई
'बागी 4' ने 7 दिन में कमाए 44 करोड़ रुपये से अधिक
बॉक्स ऑफिस आंकड़ों का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'बागी 4' ने अपनी रिलीज के सातवें दिन 2.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह 7 दिन में फिल्म ने 44.55 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। 'बागी 4' के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है। इसमें टाइगर की जोड़ी हरनाज संधू के साथ बनी है। संजय दत्त फिल्म में खूंखार खलनायक की भूमिका में दिख रहे हैं। सोनम बाजवा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।
मुकाबला
'बागी 4' का इन फिल्मों से हो रहा मुकाबला
बॉक्स ऑफिस पर 'बागी 4' का सामना विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'परम सुंदरी' से हो रहा है। दिव्या खोसला कुमार और नील नितिन मुकेश की फिल्म 'एक चतुर नार' आखिरकार 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इसके अलावा मनोज बाजपेयी की फिल्म 'जुगनुमा' और अवनीत कौर की फिल्म 'लव इन वियतनाम' भी 12 सितंबर को दर्शकों के बीच आ गई है।