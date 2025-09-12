'बागी 4' की कमाई की रफ्तार धीमी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tigerjackieshroff)

बॉक्स ऑफिस: 'बागी 4' की कमाई में गिरावट जारी, सातवें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये

लेखन दीक्षा शर्मा 09:44 am Sep 12, 202509:44 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 7 दिन पूरे हो गए हैं। उनकी यह फिल्म 5 सितंबर को दर्शकों के बीच आई थी और पहले दिन से ही यह बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई कर रही है। कामकाजी दिनों में फिल्म की दैनिक कमाई में गिरावट जारी है। अब 'बागी 4' की कमाई के सातवें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है।