श्रिया सरन ने 31 साल बड़े इस दिग्गज अभिनेता संग किया था रोमांस, फिर रचा इतिहास

श्रिया सरन का नाम उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिन्होंने न सिर्फ साउथ, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी एक खास जगह बनाई है। वह न केवल अभिनय करने में माहिर हैं, बल्कि अपनी सादगी से भी सबका दिल जीत लेती हैं। बेमिसाल नजाकतों और मासूमियत वाली श्रिया 43 साल की हो गई हैं। आज हम आपको उनकी उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसमें वह खुद से 31 साल बड़े दिग्गज अभिनेता संग इश्क फरमाती दिखी थीं।

फिल्म रजनीकांत बने थे 'शिवाजी: द बॉस' में श्रिया के जोड़ीदार श्रिया ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में दी हैं, जिन्हें देखने में दर्शकों को बड़ा मजा आया। वैसी ही फिल्म दी थी उन्होंने साल 2007 में यानी आज से 18 साल पहले। फिल्म का नाम था 'शिवाजी: द बॉस'। इसमें पहली बार उनकी जोड़ी रजनीकांत के साथ बनी थी, जो उम्र में उनसे 31 साल बड़े हैं। पहले तो उनकी जोड़ी लोगों को बड़ी अखर रही थी, लेकिन फिल्म आई तो उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री ने कमाल ही कर दिया।

सम्मान फिल्म ने जीते कई पुरस्कार इस राजनीतिक एक्शन ड्रामा फिल्म का एक-एक सीन इतना शानदार था कि दर्शक अंत तक अपनी सीट से हिल नहीं पाए थे। यही वजह है कि 'शिवाजी: द बॉस' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया था। ये रजनीकांत और श्रिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक है, जिसे टीवी पर भी कई बार देखा जा चुका है। फिल्म ने 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार और 2 विजय पुरस्कार जीते थे।

रिकॉर्ड 100 करोड़ कमाने वाली पहली तमिल फिल्म 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने उस वक्त 160 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसके साथ ही दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली ये पहली तमिल फिल्म बन गई थी। फिल्म को एआर रहमान ने संगीत दिया था। फिल्म की दीवानगी देखते हुए इसे साल 2024 में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया था।

दीवानगी हिंदी में डब की गई फिल्म इस फिल्म में काम करने के लिए रजनीकांत ने साल 2007 में 26 करोड़ रुपये फीस ली थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया था और हिंदी भाषी दर्शकों ने भी इस पर खूब प्यार लुटाया था। प्रशंसकों के बीच इस फिल्म की दीवानगी देखते हुए बाद में इसे 3डी में तब्दील किया गया। ये ऐसी पहली 3डी भारतीय फिल्म है, जिसे नए डॉल्बी एटमॉस प्लेटफॉर्म के साथ लॉन्च किया गया।