बॉक्स ऑफिस: 'बागी 4' ने 10वें दिन लगाई लंबी छलांग, खाते में आए इतने करोड़ रुपये

लेखन दीक्षा शर्मा 11:41 am Sep 15, 202511:41 am

टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'बागी 4' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 5 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म की दर्शकों ने खूब तारीफ की, जिसका असर इसकी कमाई पर दिख रहा है। भले ही कामकाजी दिनों में इसका बॉक्स ऑफिस पर जादू नहीं चला, लेकिन वीकेंड पर इसने अच्छी-खासी कमाई कर ली है। आइए जानें 'बागी 4' ने 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया।