बॉक्स ऑफिस: 'बागी 4' ने 10वें दिन लगाई लंबी छलांग, खाते में आए इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'बागी 4' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 5 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म की दर्शकों ने खूब तारीफ की, जिसका असर इसकी कमाई पर दिख रहा है। भले ही कामकाजी दिनों में इसका बॉक्स ऑफिस पर जादू नहीं चला, लेकिन वीकेंड पर इसने अच्छी-खासी कमाई कर ली है। आइए जानें 'बागी 4' ने 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया।
कारोबार
'बागी 4' की कमाई 50 करोड़ रुपये की ओर
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'बागी 4' ने अपनी रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को 2.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसी के साथ भारत में अब तक इस फिल्म ने 49.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं, जबकि फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। 'बागी 4' के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है। इसमें टाइगर की जोड़ी हरनाज संधू के साथ बनी है। सोनम बाजवा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।
मुकाबला
OTT पर कहां देख पाएंगे फिल्म?
सिनेमाघरों में कमाई करने के बाद 'बागी 4' का प्रीमियर OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। कहा जा रहा है कि इस फिल्म का प्रीमियर अक्टूबर, 2025 के मध्य तक किया जाएगा। फिलहाल इसकी रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। बॉक्स ऑफिस पर 'बागी 4' का सामना विवेक अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स', दिव्या खोसला कुमार की 'एक चतुर नार', मनोज बाजपेयी की 'जुगनुमा' और अवनीत कौर की 'लव इन वियतनाम' से हो रहा है।