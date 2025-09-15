कौन हैं ओवेन कूपर, जो एमी पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेता बने? 

ब्रिटिश अभिनेता ओवेन कूपर ने 77वें एमी अवार्ड्स में इतिहास रच दिया है। उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया, जिससे उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ओवेन वेब सीरीज 'एडोलेसेंस' के लिए पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेता बन गए हैं। वे केवल 15 साल के हैं। ऐसे में ओवेन की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। हर कोई उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। आइए बताते हैं आखिर ओवेन हैं कौन।

शुरुआत ओवेन को टॉम हॉलैंड से मिली प्रेरणा ओवेन ब्रिटेन के जाने-माने अभिनेता हैं। उनका जन्म 5 दिसंबर, 2009 को इंग्लैंड के वारिंगटन में हुआ था। ओवेन को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना चुना है और इसके लिए वह कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। ओवेन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 'द इम्पॉसिबल' (2012) में टॉम हॉलैंड की एक्टिंग देखने के बाद उन्हें अभिनय के दुनिया में कदम रखने की प्रेरणा मिली थी।

करियर 'एडोलेसेंस' से मिली ओवेन को पहचान ओवेन ने वेब सीरीज 'एडोलेसेंस' के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया। इसमें उन्होंने 13 वर्षीय जेमी मिलर का किरदार निभाया था, जिस पर अपनी सहपाठी लड़की की हत्या का आरोप लगता है। इसके अलावा ओवेन ने म्यूजिक वीडियो 'लिटिल बिट क्लोजर' में भी काम किया है। बता दें कि आने वाले समय में ओवेन सीरीज 'फिल्म क्लब' में नजर आएंगे। उनके पास फिल्म 'वर्थरिंग हाइट्स' भी है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए ओवेन का वीडियो Owen Cooper is a first-time #EMMY winning actor at the age of 15.

pic.twitter.com/UVnTlAHpVy — Film Updates (@FilmUpdates) September 15, 2025