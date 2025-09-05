'बागी 4' रिव्यू: खलनायक बनकर छा गए संजय दत्त, टाइगर श्रॉफ को देख क्या बोली जनता?
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ फिल्म 'बागी 4' लेकर दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं। यह फिल्म आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में संजय दत्त खूंखार खलनायक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को समीक्षकों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। आइए जानते हैं दर्शकों को फिल्म 'बागी 4' कैसी लगी।
कुछ लोग इस फिल्म के फर्स्ट हाफ की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ को दूसरा भाग पसंद आ रहा है। संजय खलनायक बनकर पर्दे पर छा गए हैं, वहीं इस फिल्म को टाइगर का कमबैक बताया है। एक ने लिखा, 'दिमाग हिला देने वाली फिल्म। रॉनी के रूप में टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त अभिनेत आपको हैरान कर देगा। यह फिल्म आपको सीट से बांधे रखती है। संजय दत्त ने कमाल कर दिया। जरूर देखें।'
#Baaghi4 INTERVAL:— ZeMo (@ZeM6108) September 5, 2025
Better than I expected. The first half is decent.. yes, it still sticks to the familiar Baaghi 2 tropes with a paper-thin backstory but #TigerShroff has seriously improved as an actor. He looks convincing in emotional scenes
एक ने लिखा, 'मेरी उम्मीद से बेहतर। पहला भाग ठीक-ठाक है। टाइगर श्रॉफ ने एक अभिनेता के रूप में वाकई सुधार किया है। भावनात्मक दृश्यों में वे विश्वसनीय लगते हैं।' एक लिखते हैं, 'इसकी कहानी 'बागी' फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों से अच्छी है। फिल्म के शुरुआती 30 मिनट कमाल के हैं। आगे देखते हैं क्या होता है।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'फिल्म के गाने, एक्शन, सब मिलाकर यह एक मास एंटरटेनर है। एक बार देख सकते हैं।'
#Baaghi4— Aryan Das (@hahahahahaaryan) September 5, 2025
AN HONEST REVIEW (TILL INTERVAL)@iTIGERSHROFF HAS DONE HIS WORK
THE FILM IS REALLY GOOD
THE STORY IS ENGAGING
FIGHT SCENES ARE AMAZING AND FEELS INTENSE AND NOT IMPOSED
SUPPORTING CAST IS AMAZING
SONGS ARE VERY GOOD
IT'S A #SUPERHIT MOVIE@HarnaazKaur quite good. pic.twitter.com/AjU43yi6if
एक यूजर ने फिल्म की कहानी और गानों की तारीफ करते हुए लिखा, 'टाइगर ने अपना काम बखूबी किया है। फिल्म वाकई अच्छी है, कहानी दिलचस्प है। लड़ाई के दृश्य अद्भुत हैं और जबरदस्त लगते हैं, थोपे हुए नहीं। सहायक कलाकार कमाल के हैं। गाने बहुत अच्छे हैं यह एक सुपरहिट फिल्म है। हरनाज संधू काफी अच्छी लग रही हैं।' यूजर ने लिखा, 'एनिमल को भूल जाओ, सभी क्रूर फिल्मों का असली बाप। टाइगर सिनेमाघरों में आग लगा रहा है।'
Forget Marco, forget Animal— Ahmed (@raza4125) September 5, 2025
REAL BAAP OF ALL BRUTAL MOVIES = #Baaghi4 💥🔥
Tiger gonna set theatres on fire 🚀#TigeShroff pic.twitter.com/qKfFHemPDd
यूजर ने लिखा, 'संजय दत्त एक जादू है, वह सिर्फ खलनायक का किरदार नहीं निभाते हैं, आपको उसके गुस्से, दर्द का अहसास भी कराते हैं। 'बागी 4' में संजय दत्त की फिल्म 'वास्तव' की क्रूरता, भावनात्मकता की झलक भी मिलती है।' बता दें कि 'बागी 4' के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है, जिन्होंने 'भजरंगी' और 'वेधा' जैसी कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है। साजिद नाडियाडवाला ने इस फिल्म का निर्माण किया है।
BAAGHI 4 review ⭐⭐⭐⭐#TigerShroff #Baaghi4Review #Baaghi4 pic.twitter.com/4J0dCLMsum— TS (@SensualTigerian) September 5, 2025