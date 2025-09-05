'बागी 4' रिव्यू: खलनायक बनकर छा गए संजय दत्त, टाइगर श्रॉफ को देख क्या बोली जनता? 

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ फिल्म 'बागी 4' लेकर दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं। यह फिल्म आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में संजय दत्त खूंखार खलनायक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को समीक्षकों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। आइए जानते हैं दर्शकों को फिल्म 'बागी 4' कैसी लगी।

तारीफ दिमाग हिला देने वाली फिल्म कुछ लोग इस फिल्म के फर्स्ट हाफ की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ को दूसरा भाग पसंद आ रहा है। संजय खलनायक बनकर पर्दे पर छा गए हैं, वहीं इस फिल्म को टाइगर का कमबैक बताया है। एक ने लिखा, 'दिमाग हिला देने वाली फिल्म। रॉनी के रूप में टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त अभिनेत आपको हैरान कर देगा। यह फिल्म आपको सीट से बांधे रखती है। संजय दत्त ने कमाल कर दिया। जरूर देखें।'

#Baaghi4 INTERVAL:



Better than I expected. The first half is decent.. yes, it still sticks to the familiar Baaghi 2 tropes with a paper-thin backstory but #TigerShroff has seriously improved as an actor. He looks convincing in emotional scenes — ZeMo (@ZeM6108) September 5, 2025

रिव्यू टाइगर श्रॉफ ने किया सुधार एक ने लिखा, 'मेरी उम्मीद से बेहतर। पहला भाग ठीक-ठाक है। टाइगर श्रॉफ ने एक अभिनेता के रूप में वाकई सुधार किया है। भावनात्मक दृश्यों में वे विश्वसनीय लगते हैं।' एक लिखते हैं, 'इसकी कहानी 'बागी' फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों से अच्छी है। फिल्म के शुरुआती 30 मिनट कमाल के हैं। आगे देखते हैं क्या होता है।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'फिल्म के गाने, एक्शन, सब मिलाकर यह एक मास एंटरटेनर है। एक बार देख सकते हैं।'

#Baaghi4

AN HONEST REVIEW (TILL INTERVAL)@iTIGERSHROFF HAS DONE HIS WORK

THE FILM IS REALLY GOOD

THE STORY IS ENGAGING

FIGHT SCENES ARE AMAZING AND FEELS INTENSE AND NOT IMPOSED

SUPPORTING CAST IS AMAZING

SONGS ARE VERY GOOD

IT'S A #SUPERHIT MOVIE@HarnaazKaur quite good. pic.twitter.com/AjU43yi6if — Aryan Das (@hahahahahaaryan) September 5, 2025

कहानी जनता ने फिल्म को बताया सुपरहिट एक यूजर ने फिल्म की कहानी और गानों की तारीफ करते हुए लिखा, 'टाइगर ने अपना काम बखूबी किया है। फिल्म वाकई अच्छी है, कहानी दिलचस्प है। लड़ाई के दृश्य अद्भुत हैं और जबरदस्त लगते हैं, थोपे हुए नहीं। सहायक कलाकार कमाल के हैं। गाने बहुत अच्छे हैं यह एक सुपरहिट फिल्म है। हरनाज संधू काफी अच्छी लग रही हैं।' यूजर ने लिखा, 'एनिमल को भूल जाओ, सभी क्रूर फिल्मों का असली बाप। टाइगर सिनेमाघरों में आग लगा रहा है।'

Forget Marco, forget Animal

REAL BAAP OF ALL BRUTAL MOVIES = #Baaghi4 💥🔥

Tiger gonna set theatres on fire 🚀#TigeShroff pic.twitter.com/qKfFHemPDd — Ahmed (@raza4125) September 5, 2025