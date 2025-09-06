'बागी 4' ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, ढेर हुई फिल्म 'द बंगाल फाइल्स'
क्या है खबर?
टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' की राह दर्शक बड़ी बेसब्री से देख रहे थे। भले ही उनकी पिछली फिल्मों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन टाइगर की हिट फ्रेंचाइजी 'बागी' की चौथी किस्त से दर्शकों को बड़ी उम्मीदें थीं। आखिरकार फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में आई। इसी के साथ विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'दे बंगाल फाइल्स' ने भी बड़े पर्दे पर दस्तक दी। हालांकि, पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 'बागी 4' ने 'द बंगाल फाइल्स' को जबरदस्त पटखनी दी है।
शुरुआत
'बागी 4' ने 12 करोड़ रुपये से खोला खाता
सैकनिल्क के मुताबिक, 'बागी 4' ने पहले दिन करीब 12 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है। ना केवल 'बागी 4' की शानदार एडवांस बुकिंग हुई बल्कि इस फिल्म ने डबल डिजिट में कमाई करते हुए साल 2025 की कई फिल्मों को भी मात दे दी। इसने आते ही न सिर्फ 'द बंगाल फाइल्स' को, बल्कि अजय देवगन की 'रेड 2', 'जाट', 'सितारे जमीन पर', 'केसरी 2' और 'भूल चूक माफ' जैसी फिल्मों को भी धोबी पछाड़ दी।
कहानी
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म में दिखाया गया है कि टाइगर का किरदार रॉनी 7 महीने कॉमा के बाद होश में आता है तो अपने प्यार (हरनाज संधू) को उस हादसे में खोने के गम में वो डूब जाता है। हालांकि, हर कोई उसे ये बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और ये उसका बस वहम है, वहीं दूसरे हाफ में चाको यानी संजय दत्त की लव स्टोरी दिखाई गई है। वैसे, समीक्षकों को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई है।
प्रदर्शन
बेहद ठंडी रही 'द बंगाल फाइल्स' की ओपनिंग
'द बंगाल फाइल्स' की शुरुआत काफी मामूली रही। फिल्म ने पहले दिन भारत में लगभग 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म का प्रदर्शन विवादों से घिरा रहा, खासकर पश्चिम बंगाल में। बता दें कि कोलकाता में लॉन्च के समय ट्रेलर नहीं दिखाया गया और कथित तौर पर राज्य के किसी भी थिएटर में फिल्म नहीं दिखाई गई। अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने इस मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र भी लिखा।
द बंगाल फाइल्स
'द बंगाल फाइल्स' की कहानी और किरदार
'द बंगाल फाइल्स' भारतीय इतिहास और राजनीति की सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक फिक्शन ड्रामा फिल्म है। ये 1940 के दशक में पश्चिम बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को दर्शाती है, जिसमें डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली के भयावह दंगों के दुखद परिणामों को पर्दे पर लाया गया है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी ने अहम भूमिका निभाई है, वहीं दर्शन कुमार और सिमरत कौर ने 'द बंगाल फाइल्स' में लीड रोल निभाया है।