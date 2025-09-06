'बागी 4' ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, ढेर हुई फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' 

शुरुआत 'बागी 4' ने 12 करोड़ रुपये से खोला खाता सैकनिल्क के मुताबिक, 'बागी 4' ने पहले दिन करीब 12 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है। ना केवल 'बागी 4' की शानदार एडवांस बुकिंग हुई बल्कि इस फिल्म ने डबल डिजिट में कमाई करते हुए साल 2025 की कई फिल्मों को भी मात दे दी। इसने आते ही न सिर्फ 'द बंगाल फाइल्स' को, बल्कि अजय देवगन की 'रेड 2', 'जाट', 'सितारे जमीन पर', 'केसरी 2' और 'भूल चूक माफ' जैसी फिल्मों को भी धोबी पछाड़ दी।

कहानी क्या है फिल्म की कहानी? फिल्म में दिखाया गया है कि टाइगर का किरदार रॉनी 7 महीने कॉमा के बाद होश में आता है तो अपने प्यार (हरनाज संधू) को उस हादसे में खोने के गम में वो डूब जाता है। हालांकि, हर कोई उसे ये बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और ये उसका बस वहम है, वहीं दूसरे हाफ में चाको यानी संजय दत्त की लव स्टोरी दिखाई गई है। वैसे, समीक्षकों को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई है।

प्रदर्शन बेहद ठंडी रही 'द बंगाल फाइल्स' की ओपनिंग 'द बंगाल फाइल्स' की शुरुआत काफी मामूली रही। फिल्म ने पहले दिन भारत में लगभग 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म का प्रदर्शन विवादों से घिरा रहा, खासकर पश्चिम बंगाल में। बता दें कि कोलकाता में लॉन्च के समय ट्रेलर नहीं दिखाया गया और कथित तौर पर राज्य के किसी भी थिएटर में फिल्म नहीं दिखाई गई। अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने इस मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र भी लिखा।