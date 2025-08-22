टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' का गाना 'बहली सोनी' हुआ रिलीज, रैपर बादशाह ने गाया

क्या है खबर?

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पिछले काफी समय से फिल्म 'बागी 4' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी इस फिल्म के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है, जिन्होंने 'भजरंगी' और 'वेधा' जैसी कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है। इस फिल्म में टाइगर की जोड़ी मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू के साथ बनी है। अब निर्माताओं ने 'बागी 4' का नया गाना 'बहली सोनी' जारी कर दिया है, जिसे मनी मौदगिल और रैपर बादशाह ने मिलकर गाया है।