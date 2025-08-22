टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' का गाना 'बहली सोनी' हुआ रिलीज, रैपर बादशाह ने गाया
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पिछले काफी समय से फिल्म 'बागी 4' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी इस फिल्म के निर्देशन की कमान ए हर्ष ने संभाली है, जिन्होंने 'भजरंगी' और 'वेधा' जैसी कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है। इस फिल्म में टाइगर की जोड़ी मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू के साथ बनी है। अब निर्माताओं ने 'बागी 4' का नया गाना 'बहली सोनी' जारी कर दिया है, जिसे मनी मौदगिल और रैपर बादशाह ने मिलकर गाया है।
बागी 4
5 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म
'बहली सोनी' गाने में टाइगर और हरनाज जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं। दोनों की कमाल की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। सोनम बाजवा और संजय दत्त भी इस फिल्म में अपनी अदाकारी का तड़का लगाने वाले हैं। संजय इसमें एक खतरनाक विलेन की भूमिका में नजर आएंगे। गौरतलब है कि 'बागी 4' को 5 सितंबर, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के निर्माता हैं।
