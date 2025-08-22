चिरंजीवी के 5 बड़े रिकॉर्ड, अमिताभ बच्चन काे भी छोड़ चुके पीछे

चिरंजीवी का नाम सबसे सफल भारतीय सितारों में शामिल हैं। उन्होंने तेलुगू,तमिल और कन्नड़ से लेकर हिदी फिल्मों में भी काम किया है। साल 1978 में 'पुनाधिरल्लू' से बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरुआत करने वाले चिरंजीवी को आंध्र प्रदेश के शीर्ष फिल्म सम्मान वेंकैया' पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चिरंजीवी 70 साल के हो चुके हैं। चिरंजीवी अब तक 5 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा चुके हैं, आइए जानें।

टक्कर चिरंजीवी ने हिला दिया था अमिताभ का स्टारडम भारतीय सिनेमा में पहली बार 1 करोड़ रुपये चिरंजीवी ने लिए थे। 90 के दशक में चिरंजीवी ने फीस के मामले में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भी पछाड़ दिया था, जो उस समय 50 लाख रुपये लेते थे। फिल्म 'आपदाबंधवुडु' के लिए चिरंजीवी ने 1.25 करोड़ मिले थे, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था। साल 1992 में चीरंजीवी की तस्वीर 'द वीक' के कवर पर छपी थी। इसके साथ कैप्शन दिया गया था 'बिगर दैन बच्चन'।

हिट फिल्में दी लगातार 14 हिट फिल्में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चिरंजीवी ने 1990 के दशक में साउथ में लगातार 14 हिट फिल्में देकर दर्शकों का ऐसा दिल जीता था कि वह उनके चहिते बन गए थे। एक के बाद एक सफल फिल्में देकर उस दौर में चिरंजीवी ने साउथ में जबरदस्त हलचल मचा दी थी। यही वो समय था, जब उनकी फीस आसमान छू रही थी। 1990 का दशक चिरंजीवी के लिए खासतौर पर सुनहरा रहा, जिसमें कई हिट फिल्मों ने साउथ में उनका कद बढ़ाया।

प्रस्ताव ऑस्कर के लिए मिला न्यौता शायद आप इस बात से भी अनजान होंगे कि चिरंजीवी दक्षिण भारतीय सिनेमा के ऐसे पहले अभिनेता हैं, जिन्हें ऑस्कर सेरेमनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने उन्हें साल 1987 में प्रतिष्ठित समारोह में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया था। चिरंजीवी के प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं। उनकी फिल्म 'कोडामा सिम्हम' (1990) अंग्रेजी भाषा में डब होने वाली पहली दक्षिण भारतीय फिल्म थी।