हॉलीवुड के ये सितारे बॉलीवुड फिल्मों में आ चुके हैं नजर, प्रशंसक हो गए थे हैरान

हॉलीवुड दुनिया की सबसे मशहूर फिल्म इंडस्ट्री है, जिसकी फिल्में विश्वभर में देखी जाती हैं। हालांकि, बॉलीवुड भी दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ने में पीछे नहीं रहा है। बॉलीवुड के कई अभिनेता और अभिनेत्रियां हॉलीवुड फिल्मों में बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। हालांकि, हॉलीवुड के कई सितारे भी हिंदी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। ये सभी कुछ ही मिनटों के लिए बड़े पर्दे पर आए थे, लेकिन उन्हें देखकर भारतीय बेहद उत्साहित हो गए थे।

#1 स्नूप डॉग स्नूप डॉग एक अमेरिकी रैपर और अभिनेता हैं, जिनके पूरी दुनिया में करोड़ों चाहने वाले हैं। यह सितारा अक्षय कुमार की फिल्म 'सिंह इज किंग' में नजर आया था। स्नूप असल में इस फिल्म का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसका टाइटल गाना गाया था। वह गाने के वीडियो में अक्षय संग नाचते-गाते दिखाई दिए थे। खास बात तो यह है कि स्नूप ने वीडियो के दौरान दस्तार यानि पगड़ी भी पहनी थी।

#2 सिल्वेस्टर स्टैलोन सिल्वेस्टर स्टैलोन हॉलीवुड के सबसे मशहूर अभिनेताओं में गिने जाते हैं, जो कई हिट फिल्में कर चुके हैं। वह 2009 में रिलीज होने वाली फिल्म 'कमबख्त इश्क' में करीना कपूर के साथ दिखाई दिए थे। इस छोटे से रोल ने प्रशंसकों को दीवाना बना दिया था और फिल्म की लोकप्रियता को बढ़ा दिया था। फिल्म में स्टैलोन अपने साहसी अंदाज में करीना को गुंडों से बचाते हैं और सभी को चौका देते हैं।

#3 विल स्मिथ विल स्मिथ का नाम हॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में शुमार होता है। वह न केवल एक सफल अभिनेता हैं, बल्कि एक बेहतरीन फिल्म निर्माता भी हैं। स्मिथ ने भारत के प्रशंसकों को तब चौका दिया था जब वह 'स्टूडेंट ऑफ द इयर 2' में नजर आए थे। इस फिल्म के 'ये जवानी है दीवानी' गाने में स्मिथ का देसी अंदाज दिखा था, जब वह तारा सुतारिया, अनन्या पांडे और टाइगर श्रॉफ के साथ थिरके थे।