अक्षय कुमार इन फिल्मों से मचाएंगे बॉक्स ऑफिस पर धमाल, एक में मिलेगा मोहनलाल का साथ

अक्षय कुमार इस साल 'केसरी चैप्टर 2' से लेकर 'हाउसफुल 5' जैसी फिल्मों में दिखे। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की। आने वाले दिनों में भी अक्षय ने अपने प्रशंसकों के मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया हुआ है। उनके खाते में एक से बढ़कर एक फिल्में हैं, जिनके जरिए अक्षय दर्शकों के दिलो-दिमाग में छा जाने के लिए तैयार हैं। अक्षय 58 साल के हो गए हैं। एक नजर उनकी आने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्मों पर।

#1 'जॉली LLB 3' 'जॉली LLB 3' से अक्षय फिर दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं। ये इस कोर्ट रूम ड्रामा फ्रेंचाइजी की तीसरी किश्त है। इससे पहले फिल्म के 2 भाग रिलीज हो चुके हैं। पहले भाग में जहां अरशद वारसी जॉली बने थे, जबकि दूसरे भाग 'जॉली LLB 2' में अक्षय, जॉली के किरदार में नजर आए थे। अब 'जॉली LLB 3' में अक्षय-अरशद पहली बार साथ नजर आएंगे। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

#2 'भूत बंगला' अक्षय जब-जब निर्देशक प्रियदर्शन के साथ आए हैं, धमाल मचा है। अब अभिनेता और निर्देशक की ये जोड़ी फिल्म 'भूत बंगला' के लिए साथ आई है, जिसमें अक्षय के साथ तब्बू और परेश रावल अहम भूमिका में हैं। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसमें वामिका गब्बी भी एक खास भूमिका में नजर आने वाली हैं। अक्षय ने एकता कपूर के साथ मिलकर इस फिल्म के प्रोडक्शन का काम भी संभाला है। फिल्म अगले साल 2 अप्रैल को रिलीज होगी।

#3 'हैवान' प्रियदर्शन के साथ ही अक्षय की फिल्म 'हैवान' भी आ रही है, जिसमें मौत का खौफनाक खेल देखने को मिलेगा। इस के जरिए पहली बार अक्षय अपने करियर में एक सीरियल किलर की भूमिका निभाने वाले हैं। फिल्म में सैफ अली खान भी हैं, जो 17 साल बाद अक्षय के साथ काम कर रहे हैं। ये सुपरस्टार मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'ओप्पम' का हिंदी रीमेक है जो 'हैवान' में एक धमाकेदार कैमियो करते दिखेंगे। फिल्म अगले साल रिलीज होगी।