'जन नायकन' नहीं तो 'थेरी' भी नहीं, थलापति विजय के फैसले पर जनता ने दिया साथ

थलापति विजय की 'थेरी' दोबारा नहीं होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह
Jan 13, 2026
06:58 pm
क्या है खबर?

साल 2026 सुपरस्टार थलापति विजय के लिए काफी सारे उतार-चढ़ाव लेकर आया है। उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' 9 जनवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र न मिलने की वजह से मामला सुप्रीम काेर्ट तक पहुंच गया। ऐसे में फिल्म कब तक सिनेमाघरों का रुख करेगी इस बारे में हर कोई जानने को बेताब है। खबर थी कि पोंगल पर थलापति अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'थेरी' दोबारा रिलीज करेंगे लेकिन अब ऐसा भी नहीं होगा।

रिलीज

निर्माताओं ने टाल दिया 'थेरी' को दोबारा रिलीज करने का फैसला

एटली के निर्देशन में बनी 'थेरी' 2016 में रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 150 करोड़ कमाए थे। 10 साल बाद फिल्म दोबारा से सिनेमाघरों में उतर रही थी। इसे 15 जनवरी, 2026 को रिलीज किया जाना था। वी क्रिएशन्स के निर्माता कलाईपुली ​​एस थानु ने एक्स पर बताया कि अब इस फैसले को टाल दिया गया है। उन्होंने लिखा, 'आगामी फिल्म निर्माताओं के अनुरोध पर हमने 'थेरी ' की रिलीज स्थगित करने का फैसला किया है।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

प्रतिक्रिया

'थेरी' की रिलीज स्थगित होने के फैसले पर जनता भी साथ

उधर 'थेरी' की री-रिलीज टलने के निर्माताओं के फैसले पर लोग भी अपना समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने प्रतिक्रिया देकर निर्माताओं के इस फैसले को बिल्कुल सही ठहराया है। कुछ का यह भी कहना है कि 'जन नायकन' जब तक नहीं आती 'थेरी' के टलने से वह खुश हैं। फिलहाल 'जन नायकन' और CBFC का विवाद मद्रास हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। फिल्म निर्माताओं की याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है।

