'जन नायकन' निर्माताओं ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, इस कारण उठाया बड़ा कदम

लेखन ज्योति सिंह
Jan 12, 2026
12:28 pm
क्या है खबर?

थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' कानूनी पेचदगियों के चलते चर्चा में हैं। 9 जनवरी को इसे सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन CBFC द्वारा प्रमाण पत्र न मिलने से फिल्म टल गई। सेंसर बोर्ड में फंसने के बाद फिल्म निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी। ताजा अपडेट है कि 21 जनवरी की सुनवाई से पहले 'जन नायकन' निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

आदेश

निर्माताओं ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौत देने के लिए किया रुख

लाइव लॉ के मुताबिक, 'जन नायकन' निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणन देने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाई गई थी। दरअसल, 9 जनवरी की सुनवाई में कोर्ट के सिंगल जज ने फैसला सुनाते हुए सेंसर बोर्ड को तत्काल प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया था। बाद में डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी थी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

