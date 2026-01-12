'जन नायकन' निर्माताओं ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, इस कारण उठाया बड़ा कदम

आदेश

निर्माताओं ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौत देने के लिए किया रुख

लाइव लॉ के मुताबिक, 'जन नायकन' निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणन देने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाई गई थी। दरअसल, 9 जनवरी की सुनवाई में कोर्ट के सिंगल जज ने फैसला सुनाते हुए सेंसर बोर्ड को तत्काल प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया था। बाद में डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी थी।