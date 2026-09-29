बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

बॉक्स ऑफिस पर घटी 'द वन' और 'द पैराडाइज' की कमाई, 'हनुमान अंश' का कैसा हाल?

लेखन ज्योति सिंह 09:48 am Sep 29, 202609:48 am

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया अभिनीत फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' वीकेंड पर दमदार कारोबार करने के बाद कारोबारी दिनों में लौट आई है। हालांकि, फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली है। ऐसा ही हाल नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' के साथ भी हुआ है, जो शुरुआती दिनों में बंपर कारोबार कर रही थी। उधर, विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। आइए देखें ताजा कलेक्शन।