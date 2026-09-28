इमरान हाशमी और रणदीप हुड्‌डा की फिल्म पर आया अपडेट

इमरान हाशमी और रणदीप हुड्‌डा फिर होंगे साथ-साथ, साजिद नाडियाडवाला लगाएंगे दांव

लेखन ज्योति सिंह 04:27 pm Sep 28, 202604:27 pm

क्या है खबर?

साल 2012 में आई फिल्म 'जन्नत 2' में इमरान हाशमी और रणदीप हुड्‌डा को एक साथ देखा गया था। दोनों ही सिनेमा के बड़े धुरंधरों में से एक हैं और दर्शक उन्हें फिर एक साथ स्क्रीन साझा करते हुए देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने अपनी अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए उन्होंने इमरान से मुलाकात भी की। इस परियोजना में अगला नाम रणदीप का सामने आया है।