इमरान हाशमी और रणदीप हुड्डा फिर होंगे साथ-साथ, साजिद नाडियाडवाला लगाएंगे दांव
क्या है खबर?
साल 2012 में आई फिल्म 'जन्नत 2' में इमरान हाशमी और रणदीप हुड्डा को एक साथ देखा गया था। दोनों ही सिनेमा के बड़े धुरंधरों में से एक हैं और दर्शक उन्हें फिर एक साथ स्क्रीन साझा करते हुए देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने अपनी अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए उन्होंने इमरान से मुलाकात भी की। इस परियोजना में अगला नाम रणदीप का सामने आया है।
तैयारी
एक्शन थ्रिलर फिल्म में साथ आ सकते हैं नजर
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, एक सूत्र ने परियोजना के बारे में अपडेट देते हुए कहा, "साजिद नाडियाडवाला भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक हैं, और वे अक्सर उन प्रतिभाशाली कलाकारों के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनमें अपने काम के प्रति समर्पण से सफलता हासिल करने की क्षमता हो। साजिद भाई ने इमरान से मुलाकात की और उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाई जो हाशमी के पुनरुत्थान के लिए बिल्कुल सही है।"
शूटिंग
अगले साल से शुरू हो सकती है फिल्म की शूटिंग
सूत्र ने बताया कि फिल्म के लिए जुटाई जा रही टीम में शामिल होने वाले पहले कलाकार रणदीप हैं।
उन्होंने कहा, "रणदीप को साजिद भाई के साथ काम करने का अच्छा अनुभव है, और वह अभी तक बिना नाम वाली इस एक्शन थ्रिलर में इमरान के साथ फिर से काम कर रहे हैं। दोनों ने पहले 'जन्नत 2' में साथ काम किया है।"
फिल्म की शूटिंग 2027 में शुरू होगी और साल के आखिर में रिलीज करने की योजना है।