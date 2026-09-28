एशियाई खेल 2026, क्रिकेट: क्या फाइनल मुकाबले में होगी भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत?

नॉकआउट मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है, जिससे दोनों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले की संभावना नहीं है।

दोनों क्वार्टर फाइनल मुकाबले बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो गए।

ऐसे में टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार, क्वार्टर फाइनल रद्द होने पर बेहतर वरीयता वाली टीम स्वतः अगले दौर में पहुंचती है।

भारत और पाकिस्तान अगर एक अक्टूबर को अपने-अपने सेमीफाइनल जीतते हैं तो 3 अक्टूबर को स्वर्ण पदक मुकाबले में आमने-सामने होंगे।