भारतीय प्रतिनिधिमंडल SCO समन्वयकों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है

भारतीय प्रतिनिधिमंडल SCO समन्वयकों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा पाकिस्तान

लेखन भारत शर्मा 03:49 pm Sep 28, 202603:49 pm

क्या है खबर?

भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और किसी भी ठोस कूटनीतिक बातचीत की अनुपस्थिति के बावजूद भारत ने एक बार फिर बहुपक्षीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आलोक डिमरी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार (28 सितंबर) से इस्लामाबाद में शुरू हो रही शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद की 3 दिवसीय बैठक में भाग लेने पाकिस्तान पहुंचा है। यह बैठक 28 से 30 सितंबर तक चलेगी।