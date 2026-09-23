'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, विदेशों में बनी दूसरी सबसे बड़ी फिल्म

फिल्म की यह कामयाबी सिर्फ विदेशों तक ही सीमित नहीं है। भारत में इसने 10 लाख रुपये से खाता खोला था और अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280.93 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी है।

इससे इसका वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन 366.45 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। उत्तरी अमेरिका का भी इसमें बड़ा हाथ रहा है, जहां एक हफ्ते से भी कम समय में फिल्म ने 1 मिलियन डालर से ज्यादा बटोर लिए।

फिल्म के निर्माताओं ने महाराज-जी की कहानी को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स को धन्यवाद दिया है।