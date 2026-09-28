शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद, 1,124 अंक टूटा सेंसेक्स

टॉप गेनर्स में आज इंडियन रिन्यू, डिक्सन टेक्नोलॉजी और डॉ रेड्डीज लैब्स ने क्रमशः 2.08 फीसदी, 1.87 फीसदी और 1.67 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वोल्टास और पेट्रोनेट LNG के शेयरों में भी क्रमशः 1.55 फीसदी और 1.17 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

मणप्पुरम फाइनेंस, यस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, वोडाफोन-आइडिया और अडाणी ग्रीन एनर्जी क्रमशः 6.29 फीसदी, 5.87 फीसदी, 5.76 फीसदी, 5.54 फीसदी और 5.06 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।