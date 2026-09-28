शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद, 1,124 अंक टूटा सेंसेक्स
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (28 सितंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 1,124 अंक की गिरावट के साथ 72,771.72 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 360 अंक फिसलकर 22,780.25 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 265 अंक की गिरावट के साथ 17,208.90 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज इंडियन रिन्यू, डिक्सन टेक्नोलॉजी और डॉ रेड्डीज लैब्स ने क्रमशः 2.08 फीसदी, 1.87 फीसदी और 1.67 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। वोल्टास और पेट्रोनेट LNG के शेयरों में भी क्रमशः 1.55 फीसदी और 1.17 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
मणप्पुरम फाइनेंस, यस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, वोडाफोन-आइडिया और अडाणी ग्रीन एनर्जी क्रमशः 6.29 फीसदी, 5.87 फीसदी, 5.76 फीसदी, 5.54 फीसदी और 5.06 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज भी गिरावट देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.23 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।