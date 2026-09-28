जानें 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' के सितारों को मिले कितनी फीस

'द वन' में काम करने के लिए इन सितारों ने ली मोटी रकम

लेखन अंशिका शुक्ला 07:48 pm Sep 28, 202607:48 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं के लिए अच्छी-खासी फीस ली है। ऐसे में आइए जानते हैं कि फिल्म की स्टारकास्ट में किस कलाकार को कितनी रकम मिली है।