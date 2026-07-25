प्रशांत नील की हॉरर फिल्म '418' का ट्रेलर टला, निर्माता ने फैंस से किया ये वादा
मनोरंजन
प्रशांत नील द्वारा प्रस्तुत की गई तेलुगु हॉरर फिल्म '418' का ट्रेलर फिलहाल टाल दिया गया है। फिल्म की टीम ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, 'कुछ दरवाजे सही समय पर ही खुलने चाहिए।'
उन्होंने अपने फैंस से वादा किया है कि जल्द ही नए ट्रेलर की रिलीज तारीख भी बता दी जाएगी।
कब रिलीज होगी ये फिल्म?
यह फिल्म निर्माताओं के प्रोडक्शन में बनी पहली डरावनी फिल्म है। इस फिल्म में सूर्य राज, चरण लक्कराजू और प्रीति पगडाल जैसे नए चेहरे हैं, जिनमें प्रीति पहले 'पटांग' फिल्म में भी नजर आ चुकी हैं।
फिल्म का निर्देशन किर्तन नाडगौड़ा ने किया है, जो प्रशांत नील के साथ कई प्रोजेक्ट्स में करीब से जुड़े रहे हैं।
यह फिल्म एक डरावने माहौल का वादा करती है और 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।