प्रशांत नील की हॉरर फिल्म '418' का ट्रेलर टला, निर्माता ने फैंस से किया ये वादा

यह फिल्म निर्माताओं के प्रोडक्शन में बनी पहली डरावनी फिल्म है। इस फिल्म में सूर्य राज, चरण लक्कराजू और प्रीति पगडाल जैसे नए चेहरे हैं, जिनमें प्रीति पहले 'पटांग' फिल्म में भी नजर आ चुकी हैं।

फिल्म का निर्देशन किर्तन नाडगौड़ा ने किया है, जो प्रशांत नील के साथ कई प्रोजेक्ट्स में करीब से जुड़े रहे हैं।

यह फिल्म एक डरावने माहौल का वादा करती है और 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।