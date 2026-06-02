मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, अभिनेता ने पर्दे पर 90 के दशक का लौटाया दौर

मनोज ने 'गवर्नर' के लिए निभाया 1990 का ये किरदार

मनोज ने अपने किरदार को निभाने के लिए पूरी लगन दिखाई है। उन्होंने फिल्म के लिए अपना बोलने का लहजा तक बदला है।

फिल्म निर्माता ने 1990 के दौर को असली दिखाने के लिए लोकेशन भी उसी हिसाब से तैयार की हैं। उन्होंने वहां से आज के जमाने की गाड़ियां और मोबाइल टावर जैसी चीजें हटा दी हैं।

टीम ने किरदारों के पहनावे और उनके बालों के स्टाइल पर भी खूब मेहनत की है, ताकि हर कोई उस दौर का लगे। फिल्म में दमदार डायलॉग्स सुनने को मिलेंगे।

इसका संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है और गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। 'गवर्नर' फिल्म का मकसद नई पीढ़ी को उस दौर की जिंदगी और सत्ता के लिए होने वाले संघर्षों से रूबरू कराना है।