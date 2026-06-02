'कॉकटेल 2' के ट्रेलर ने मचाया धूम, शाहिद कपूर की लव लाइफ पर दिनेश विजान ने छेड़ा ऐसा मजाक कि सब रह गए दंग

'कॉकटेल 2' कब होगी रिलीज?

दिनेश की इस बात पर शाहिद ने मजाक में कहा कि उनकी लव लाइफ तो एक ऐसा चक्कर है, जो जहां से शुरू हुई, वहीं पर आकर खत्म भी हो गई।

वहीं, कृति ने भी अपने स्कूल के दिनों का एक किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने दोस्त के क्रश पर क्रश हो गया था।

हालांकि, रश्मिका मंदाना ने अपनी पर्सनल बातों को निजी ही रखा। यह फिल्म आज के दौर के रिश्तों की उलझनों और उनकी मुश्किलों को करीब से दिखाती है।

होमी अदजानिया ने इसका निर्देशन किया है और लव रंजन ने इसे लिखा है। आपको बता दें 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।