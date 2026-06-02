'कॉकटेल 2' के ट्रेलर ने मचाया धूम, शाहिद कपूर की लव लाइफ पर दिनेश विजान ने छेड़ा ऐसा मजाक कि सब रह गए दंग
फिल्म 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं।
फिल्म के लॉन्च इवेंट में निर्माता दिनेश विजान ने शाहिद की लव लाइफ को लेकर खूब मजाक किया। उन्होंने करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके पुराने रिश्तों का जिक्र किया, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
'कॉकटेल 2' कब होगी रिलीज?
दिनेश की इस बात पर शाहिद ने मजाक में कहा कि उनकी लव लाइफ तो एक ऐसा चक्कर है, जो जहां से शुरू हुई, वहीं पर आकर खत्म भी हो गई।
वहीं, कृति ने भी अपने स्कूल के दिनों का एक किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने दोस्त के क्रश पर क्रश हो गया था।
हालांकि, रश्मिका मंदाना ने अपनी पर्सनल बातों को निजी ही रखा। यह फिल्म आज के दौर के रिश्तों की उलझनों और उनकी मुश्किलों को करीब से दिखाती है।
होमी अदजानिया ने इसका निर्देशन किया है और लव रंजन ने इसे लिखा है। आपको बता दें 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।