फिल्म 'अभिमान' ने मचाई धूम, ट्रेलर-गानों से लेकर जानें लॉन्च कार्यक्रम की हर खास बात मनोरंजन Jun 16, 2026

बंगाली फिल्म 'अभिमान' का ट्रेलर और गाना एक खास स्टूडियो कार्यक्रम में लॉन्च किया गया।

अभिनेता जिस्सू यू सेनगुप्ता ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की और बताया कि उन्होंने टीवी से फिल्मों तक का सफर कैसे तय किया।

उन्होंने फिल्म निर्माता स्वपन साहा का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन पर भरोसा जताया। गीतकार श्रीजातो ने अपनी दिल छू लेने वाली कविताओं से माहौल में रंग भर दिया।

वहीं, निर्देशक इंद्रदीप दासगुप्ता ने फिल्म को रिश्तों और लचीलेपन की एक सच्ची कहानी बताया।