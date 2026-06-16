फिल्म 'अभिमान' ने मचाई धूम, ट्रेलर-गानों से लेकर जानें लॉन्च कार्यक्रम की हर खास बात
बंगाली फिल्म 'अभिमान' का ट्रेलर और गाना एक खास स्टूडियो कार्यक्रम में लॉन्च किया गया।
अभिनेता जिस्सू यू सेनगुप्ता ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की और बताया कि उन्होंने टीवी से फिल्मों तक का सफर कैसे तय किया।
उन्होंने फिल्म निर्माता स्वपन साहा का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन पर भरोसा जताया। गीतकार श्रीजातो ने अपनी दिल छू लेने वाली कविताओं से माहौल में रंग भर दिया।
वहीं, निर्देशक इंद्रदीप दासगुप्ता ने फिल्म को रिश्तों और लचीलेपन की एक सच्ची कहानी बताया।
लाइव गानों के साथ 'अभिमान' के इस चीज का हुआ ऐलान
रात में मशहूर गायकों ने अपने गानों का लाइव प्रदर्शन किया, जिससे सभी को फिल्म के संगीत का एक अच्छा अनुभव मिला।
कार्यक्रम के समापन से ठीक पहले, दिग्गज कलाकार प्रोसेनजीत चटर्जी और सुभाश्री गांगुली ने फिल्म के मर्चेंडाइज लॉन्च करने की घोषणा की, जिसमें फिल्म के यादगार संवाद शामिल होंगे।
इसके बाद, सभी कलाकारों ने एक साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई, जिससे फिल्म की रिलीज को लेकर लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया है।