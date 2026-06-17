'सिलो' सीजन 3 की OTT रिलीज डेट आई सामने, जानें कब और कहां देखें? मनोरंजन Jun 17, 2026

दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लोकप्रिय सीरीज 'सिलो' का तीसरा सीजन इस जुलाई में आ रहा है।

यह दमदार साइकोलॉजिकल साइंस-फिक्शन सीरीज 3 जुलाई, 2026 को Apple TV+ पर लौटेगी।

इस बार अभिनेत्री रेबेका फर्ग्यूसन जूलियट निकोल्स के किरदार में दिखेंगी, जो सिलो 18 की नई मेयर बन चुकी हैं।

अगर आप एप्पल टीवी+ के सब्सक्राइबर हैं, तो रिलीज होते ही आप इस सीरीज का पूरा मजा ले पाएंगे।