रंजीत की 'लव ओह लव' का टीजर जारी, क्या धनुष की भतीजी जीतेगी सबका दिल?
'लव ओह लव' का टीजर हाल ही में जारी किया गया है, जिसने इस आने वाली रोमांटिक कॉमेडी की पहली झलक दिखाई है।
फिल्म का निर्देशन रंजीत ने किया है। इसमें धनुष की भतीजी पवन नारायण और नई अभिनेत्री नगा दुर्गा मुख्य भूमिकाओं में हैं।
यह फिल्म एक ऐसे नौजवान की कहानी कहती है, जो प्यार के हर पहलू, उसके उतार-चढ़ाव से होकर गुजरता है। 80 सेकंड का यह टीजर कॉमेडी और प्यार के ऐसे पलों से भरा है, जिनसे दर्शक आसानी से खुद को जोड़ पाएंगे।
यह फिल्म इसी जुलाई में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।
जानें फिल्म के बारे में खास बातें
फिल्म में सहायक कलाकारों की भी लंबी कतार है। इनमें सेल्वराघवन, के.एस. रवि कुमार, वनिता विजयकुमार, रम्या और आदित्य कथिर जैसे नाम शामिल हैं।
फिल्म के ज्यादातर दृश्य चेन्नई में शूट हुए हैं, जबकि कुछ खूबसूरत हिस्से ऊटी के हसीन नजारों में फिल्माए गए हैं।
फॉक्सन (प्रदीप पीजे और वेन पेवी) का ऊर्जा से भरा बैकग्राउंड स्कोर टीजर को शुरू से अंत तक ताजगी देता है।