रंजीत की 'लव ओह लव' का टीजर जारी, क्या धनुष की भतीजी जीतेगी सबका दिल? मनोरंजन Jun 16, 2026

'लव ओह लव' का टीजर हाल ही में जारी किया गया है, जिसने इस आने वाली रोमांटिक कॉमेडी की पहली झलक दिखाई है।

फिल्म का निर्देशन रंजीत ने किया है। इसमें धनुष की भतीजी पवन नारायण और नई अभिनेत्री नगा दुर्गा मुख्य भूमिकाओं में हैं।

यह फिल्म एक ऐसे नौजवान की कहानी कहती है, जो प्यार के हर पहलू, उसके उतार-चढ़ाव से होकर गुजरता है। 80 सेकंड का यह टीजर कॉमेडी और प्यार के ऐसे पलों से भरा है, जिनसे दर्शक आसानी से खुद को जोड़ पाएंगे।

यह फिल्म इसी जुलाई में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।