'तारकाटा' का ट्रेलर हुआ रिलीज, जानें कब और कहां देख सकते हैं ये वेब सीरीज

'तारकाटा' 22 सितंबर को ZEE5 पर प्रीमियर होगा

निर्देशक समीक बताते हैं कि यह शो थ्रिलर को एक नया रूप देगा। उनके अनुसार, कहानी में हर किरदार कुछ न कुछ बड़ा छिपा रहा है, जिससे उनके फैसले चौंकाने वाले तरीकों से बदलते हैं।

विक्रम ने इस प्रोजेक्ट को अपने लिए एक चुनौतीपूर्ण और समृद्ध अनुभव वाला सफर बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इस शो का मकसद सस्पेंस के साथ-साथ भावनात्मक गहराई को भी दर्शकों तक पहुंचाना है।

'तारकाटा' 22 सितंबर को ZEE5 पर प्रीमियर होगा, जो लोगों के कामों के पीछे की असली वजह को गहराई से उजागर करेगा।