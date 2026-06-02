'तारकाटा' का ट्रेलर हुआ रिलीज, जानें कब और कहां देख सकते हैं ये वेब सीरीज
'तारकाटा' का ट्रेलर सामने आ गया है, जो एक गहरे और पेचीदा बंगाली वेब सीरीज की झलक दे रहा है।
इस कहानी में क्राइम और बदले का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा। विक्रम चटर्जी इसमें अग्नि नाम के एक पूर्व पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं।
कुछ दबे हुए सच सामने आने पर अग्नि का जीवन नियंत्रण से बाहर हो जाता है। समीक रॉय चौधरी के निर्देशन में बनी इस शो में प्रियंका सरकार और मियांग चांग भी नजर आएंगे, जो बंगाली में अपना डेब्यू कर रहे हैं।
'तारकाटा' 22 सितंबर को ZEE5 पर प्रीमियर होगा
निर्देशक समीक बताते हैं कि यह शो थ्रिलर को एक नया रूप देगा। उनके अनुसार, कहानी में हर किरदार कुछ न कुछ बड़ा छिपा रहा है, जिससे उनके फैसले चौंकाने वाले तरीकों से बदलते हैं।
विक्रम ने इस प्रोजेक्ट को अपने लिए एक चुनौतीपूर्ण और समृद्ध अनुभव वाला सफर बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इस शो का मकसद सस्पेंस के साथ-साथ भावनात्मक गहराई को भी दर्शकों तक पहुंचाना है।
'तारकाटा' 22 सितंबर को ZEE5 पर प्रीमियर होगा, जो लोगों के कामों के पीछे की असली वजह को गहराई से उजागर करेगा।